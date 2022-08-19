«Апартаменты Красная Поляна» — расположенные на высоте +540 м и + 960 м над уровнем моря. Между собой отельный комплекс соединен автомобильной и канатной дорогами. Время перемещения на подъемнике между данными отметками – около 7 минут.
Апартаменты Красная Поляна «Горки Город» расположен в непосредственной близости от главной канатной дороги Горная Карусель +540 и других горнолыжных курортов в Красной Поляне: «Газпром» — 1 км, «Альпика-Сервис» — 1,5 км, «Роза Хутор» — 2 км
Особенности:
Каждый номер Апартаменты Красная Поляна «Горки Город Апартаменты» является уникальным и индивидуален по своей планировке и площади, а также выполнен в современном, стильном дизайне, который создает уютную и комфортную атмосферу для наших гостей.
В каждом номере вы найдёте все необходимые удобства: бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, современную и полностью укомплектованную кухню (которая включает в себя такие приборы, как микроволновая печь, электрический чайник, холодильник, посудомоечная машина, а также набор посуды для приготовления и подачи пищи), электронный сейф для сохранности ваших личных вещей, телефон для связи, утюг и гладильную доску для вашего удобства, систему отопления и кондиционирования для поддержания комфортной температуры, LCD телевизор с широким выбором каналов, спутниковое телевидение, а также уютную гостиную с зоной отдыха, французский балкон или террасу, где можно насладиться свежим воздухом и великолепными видами.
В отеле Апартаменты Красная Поляна «Горки Город» нет собственного бассейна и термальной зоны SPA, однако, при желании, гости могут приобрести отдельный абонемент в конкретный комплекс, что позволяет им наслаждаться всеми возможностями и услугами, которые предоставляет этот комплекс, включая расслабляющие процедуры и различные виды водных развлечений. Это отличный вариант для тех, кто хочет провести время в комфорте и расслаблении.
Проживая в отеле на любой высоте, гости могут с удовольствием посетить любой из многочисленных ресторанов, уютных кафе и стильных баров, а также традиционных пабов и столовых. Здесь им предложат не только блюда и напитки различных кухонь мира, но и возможность насладиться уникальными традиционными кубанскими деликатесами, а также авторскими блюдами от талантливых шеф-поваров, которые порадуют самых взыскательных гурманов своим мастерством и изысканностью. Каждое заведение предлагает свою атмосферу и индивидуальный подход, что делает гастрономический опыт в отеле по-настоящему незабываемым.
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