Каждый номер Апартаменты Красная Поляна «Горки Город Апартаменты» является уникальным и индивидуален по своей планировке и площади, а также выполнен в современном, стильном дизайне, который создает уютную и комфортную атмосферу для наших гостей.

В каждом номере вы найдёте все необходимые удобства: бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, современную и полностью укомплектованную кухню (которая включает в себя такие приборы, как микроволновая печь, электрический чайник, холодильник, посудомоечная машина, а также набор посуды для приготовления и подачи пищи), электронный сейф для сохранности ваших личных вещей, телефон для связи, утюг и гладильную доску для вашего удобства, систему отопления и кондиционирования для поддержания комфортной температуры, LCD телевизор с широким выбором каналов, спутниковое телевидение, а также уютную гостиную с зоной отдыха, французский балкон или террасу, где можно насладиться свежим воздухом и великолепными видами.