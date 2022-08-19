Gorky Gorod

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Апартаменты
Красная Поляна

"Горки Город"

– в шаге от подъемников и развлечений
в самом центре Красной Поляны

«Апартаменты Красная Поляна» —  расположенные на высоте +540 м и + 960 м над уровнем моря. Между собой отельный комплекс соединен автомобильной и канатной дорогами. Время перемещения на подъемнике между данными отметками – около 7 минут.

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После отправления формы бронирования и оплаты, Вам на указанную электронную почту в рабочее время (с 8.00 до 22.00) будет направлено Подтверждение Бронирования (Ваучер на заселение).

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Кол-во гостей (1-6 человек)

от 18 лет

Об отеле

Апартаменты Красная Поляна «Горки Город» расположен в непосредственной близости от главной канатной дороги Горная Карусель +540 и других горнолыжных курортов в Красной Поляне: «Газпром» — 1 км, «Альпика-Сервис» — 1,5 км, «Роза Хутор» — 2 км

Особенности:

  • Все номера с обновленным ремонтом
  • Из окон всех апартаментов и таунхаусов открываются великолепные виды на вершины Кавказского хребта
  • Все апартаменты с комфортной планировкой и площадью от 30 кв.м. до 200 кв.м., что позволит Вам разместиться большой компанией или семьёй с детьми
  • Удобное расположение по отношению к подъемникам — в шаговой доступности от канатной дороги
  • Оборудованная кухня в каждом номере
  • Кабельное TV, Wi — Fi
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Gorky Gorod

Номера

Каждый номер Апартаменты Красная Поляна «Горки Город Апартаменты» является уникальным и индивидуален по своей планировке и площади, а также выполнен в современном, стильном дизайне, который создает уютную и комфортную атмосферу для наших гостей.

В каждом номере вы найдёте все необходимые удобства: бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, современную и полностью укомплектованную кухню (которая включает в себя такие приборы, как микроволновая печь, электрический чайник, холодильник, посудомоечная машина, а также набор посуды для приготовления и подачи пищи), электронный сейф для сохранности ваших личных вещей, телефон для связи, утюг и гладильную доску для вашего удобства, систему отопления и кондиционирования для поддержания комфортной температуры, LCD телевизор с широким выбором каналов, спутниковое телевидение, а также уютную гостиную с зоной отдыха, французский балкон или террасу, где можно насладиться свежим воздухом и великолепными видами.

ПЕРЕЙТИ К НОМЕРАМ

relaxation

SPA

В отеле Апартаменты Красная Поляна «Горки Город» нет собственного бассейна и термальной зоны SPA, однако, при желании, гости могут приобрести отдельный абонемент в конкретный комплекс, что позволяет им наслаждаться всеми возможностями и услугами, которые предоставляет этот комплекс, включая расслабляющие процедуры и различные виды водных развлечений. Это отличный вариант для тех, кто хочет провести время в комфорте и расслаблении.

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entertainment

Развлечения

Зимний отдых

горнолыжные трассы, романтическое вечернее катание, снегоступинг, скитур, сноупарк, зона тюбинга, каток, экскурсии на мощных снегоходах, прокат спортивного инвентаря.

Летний отдых

собственный пляж, экскурсии (пешие, на канатной дороге, на квадроциклах), парки развлечений, тир, палаточный лагерь.

Детский отдых

аквапарк, игровые площадки, клубы для малышей и ребят постарше, студии эстетического развития, квест-румы, кинотеатры.
  • Казино с несколькими игровыми залами.
  • Центр экстремального дельтапланеризма.
  • Хаски-центр: экскурсии, катание на санях, дегустация и многое другое.
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food court

Рестораны и бары

Проживая в отеле на любой высоте, гости могут с удовольствием посетить любой из многочисленных ресторанов, уютных кафе и стильных баров, а также традиционных пабов и столовых. Здесь им предложат не только блюда и напитки различных кухонь мира, но и возможность насладиться уникальными традиционными кубанскими деликатесами, а также авторскими блюдами от талантливых шеф-поваров, которые порадуют самых взыскательных гурманов своим мастерством и изысканностью. Каждое заведение предлагает свою атмосферу и индивидуальный подход, что делает гастрономический опыт в отеле по-настоящему незабываемым.

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Gorky Gorod

Апарт — отель расположен в красивейшем месте Красной Поляны среди горных вершин, по соседству с канатными дорогами и горнолыжными трассами.

АДРЕС ОТЕЛЯ:

ул. Горная Карусель, 4, село Эсто-Садок
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ООО "ОТЕЛЬГРУПП"

Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬГРУПП»
ИНН/КПП: 6949115670/694901001
ОГРН: 1226900000491
ОКПО: 55648159

Режим работы:

Отдел бронирования: с 8:00 до 22:00
Отдел бухгалтерии: с 8:00 до 22:00

Политика конфиденциальности

Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам.  Данный ресурс принадлежит ООО «ОТЕЛЬГРУПП» и не является официальным сайтом отеля.

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